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استمرار تسويات منطقة دوما وما حولها بريف دمشق

استمرار تسويات منطقة دوما وما حولها بريف دمشق
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

تواصلت عمليات تسوية أوضاع المطلوبين في منطقة دوما السورية وما حولها من أبناء عدد من بلدات الغوطة الشرقية وعدرا البلد وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة على أن يتم غداً افتتاح مركز للتسوية في بلدة عربين.

العالم - سوريا

وأفادت سانا بأن الجهات المعنية قررت نقل مركز التسوية من مقر بلدية مدينة دوما إلى بلدة عربين المجاورة في الغوطة الشرقية للبدء باستقبال المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم صباح الغد.

وقال عدد من الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والذين قاموا بتسوية أوضاعهم إن الإجراءات الميسرة وبعد التواصل مع عدد من الذين سبقوهم في الانضمام إلى عملية التسوية قرروا القدوم إلى المركز وتسوية أوضاعهم، حيث لفت رياض أسعد العجيل إلى أنه مستعد للالتحاق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوري للقيام بواجبه الوطني في الدفاع عن تراب سورية وتطهير ما تبقى من المناطق من الإرهاب.

وانطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في مدينة دوما عملية تسوية أوضاع عدد من المطلوبين من أبناء بلدات وقرى الغوطة الشرقية وعدرا البلد والنشابية وعربين وكفر بطنا وسقبا وعين ترما وزملكا.

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