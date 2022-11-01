الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في أجندته 'الحوار مع الإسلام'.. اولى زيارت البابا فرنسيس ستكون الى البحرين

في أجندته 'الحوار مع الإسلام'.. اولى زيارت البابا فرنسيس ستكون الى البحرين
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يتوجّه البابا فرنسيس بعد غد الخميس إلى البحرين في زيارة هي الأولى لحبر أعظم إلى تلك المملكة ، تتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام.

العالم - البحرين

الزيارة تستمر أربعة أيام، وتأتي في إطار منتدى حوار بين الشرق والغرب، تعتبر الزيارة التاسعة والثلاثين التي يجريها بابا روما إلى الخارج، والثانية من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019.

وأقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000، ويقطنها نحو 80 ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفليبين بشكل أساس.

ورغم إصرار الفاتيكان على "رسالة السلام والوحدة" التي تتسمّ بها الزيارة، إلا أنها أثارت انتقاد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، دعت البابا إلى التراجع عنها أو ممارسة الضغط على العائلة المالكة لوضع حدّ للانتهاكات المتكررة للحريات والتمييز.

وفي تقرير نشرته الإثنين، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "تهميش الحكومة المستهدَف" لشخصيات معارضة، معتبرة أنه "لا يمكن القول إن البحرين ديمقراطية".

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" من قبل السلطات، و"أعمال تعذيب"، فضلا عن انتهاكات لحرية التعبير والتجمع.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الاحتلال يوّقع اتفاقية تجارة حرة مع البحرين قريبا

التسامح البحريني المزعوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. صمود المرأة الفلسطينية ونضالها المستمر.. تحدي كبير يواجهه الاحتلال

بالفيديو/نائب 'قواتي': علينا الالتزام بتعليمات السعودية حول لبنان

بوتين يتحدث لإردوغان عن إمكانية عودة موسكو لاتفاق الحبوب بشروط

شاهد بالفيديو.. نوعية التكتيك في التعاطي مع الفلسطينيين، ابرز دعاية للصهاينة للفوز بالانتخابات!

الخارجية السورية تطلق خدمات جديدة في المركز القنصلي الإلكتروني

101خرقا للعدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية