في أجندته 'الحوار مع الإسلام'.. اولى زيارت البابا فرنسيس ستكون الى البحرين

العالم - البحرين

الزيارة تستمر أربعة أيام، وتأتي في إطار منتدى حوار بين الشرق والغرب، تعتبر الزيارة التاسعة والثلاثين التي يجريها بابا روما إلى الخارج، والثانية من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019.

وأقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000، ويقطنها نحو 80 ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفليبين بشكل أساس.

ورغم إصرار الفاتيكان على "رسالة السلام والوحدة" التي تتسمّ بها الزيارة، إلا أنها أثارت انتقاد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، دعت البابا إلى التراجع عنها أو ممارسة الضغط على العائلة المالكة لوضع حدّ للانتهاكات المتكررة للحريات والتمييز.

وفي تقرير نشرته الإثنين، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "تهميش الحكومة المستهدَف" لشخصيات معارضة، معتبرة أنه "لا يمكن القول إن البحرين ديمقراطية".

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" من قبل السلطات، و"أعمال تعذيب"، فضلا عن انتهاكات لحرية التعبير والتجمع.