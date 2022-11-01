شاهد.. السياسة الاسرائيلية تنزلق نحو الهاوية اكثر فأكثر

خاص العالم

الانتخابات الحالية هي وليدة ما حصل في ذلك الوقت، فبعد انتخابات نيسان - ابريل من ذلك العام، حصل حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وازرق ابيض بزعامة بيني غانتس على نفس عدد المقاعد في الكنيست، الا وهي خمسة وثلاثين، وبعد مفاوضات وافق الاخير على منح نتنياهو الفرصة لتشيل الحكومة، وإجراء محادثات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل ائتلاف حاكم.

بعد شهر كامل من المفاوضات بين نتنياهو الاحزاب الصهيونية الفائزة في الانتخابات فشل في تشكيل الحكومة، وتم التصويت على انتخابات جديدة حصلت في الشهر التاسع من نفس العام. وكان مصيرها الفشل ايضا مثل الاولى حيث لم يستطيع اي حزب في التغلب على الاخر، وكانت هذه نقطة تحول نحو الهاوية في السياسة الاسرائيلية.

بعدها، أُجريت انتخابات ثالثة في آذار - مارس لعام الفين وعشرين، لكنّ الحكومة التي تشكلت في أيار - مايو من نفس العام، وصلت ايضا الى طريق مسدود خصوصا وانها تشكلت برئاسة نتنياهو وغانتس بالتناوب وادت الخلافات بينهما الى حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات أُجريت في اذار - مارس من العام الماضي، وتشكلت حكومة جديدة بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد بالتناوب ايضا، واخذ نتنياهو مقعد المعارضة.

وخلال عام كامل من الخلافات والاخذ والرد والصراعات فشلت الحكومة، وبعد عام على تشكيل الحكومة الحالية قرر الكنيست نهاية حزيران - يونيو الماضي حل نفسه لإجراء انتخابات مبكرا والدعوة لهذه الانتخابات.

منذ ثلاث عقود تقريباً، يعاني كيان الاحتلال من أزمات حكومية وصراعات داخلية اجتماعية وسياسية، نتج عنها ما نراه الان من ازمة سياسية حادة وتفكك في وجهات النظر وتشرذم في الاراء والمواقف، والضغط السياسي الذي بات سمة الوضع في الكيان الصهيوني.