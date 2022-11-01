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نوعية التكتيك في التعاطي مع الفلسطينيين، ابرز دعاية للصهاينة للفوز بالانتخابات!

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تياران يتصارعان في انتخابات الكنيست في كيان الاحتلال الاسرائيلي، لتشكيل الحكومة تيار اليمين بقيادة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو وتيار لا لنتنياهو يتقدمه حزب يوجد مستقبل برئاسة رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد.

خاص العالم

وبينما يتعهد نتنياهو في تغريداته وتصريحاته بحرب على الفلسطينيين وبمنعهم من الوصول الى حقوقهم في دولة فلسطينية مستقلة، يفاخر 'يائير لبيد' وشريكه 'بيني غانتس' بما ارتكبوه في الاشهر الاخيرة من عدوان بحق الفلسطينيين ادى الى استشهاد العشرات منهم.

وقال الخبير بالشان الاسرائيلي عصمت منصور: "اذا حضر الملف الفلسطيني فهو بفضل المقاومة وعرين الاسود وكتائب جنين العمليات التي اعادت على جدول الاسرائيلية وذهنيتهم وجود شعب فلسطيني ومقاومة، وكذلك فقدان الامن الشخصي فقط من هذه الزاوية القضية الفلسطينية فرضت نفسها في انتخابات الكنيست في كيان الاحتلال الاسرائيلي'.

البعض يحاول ان يمرر للاذان ان الموضوع الفلسطيني لا يشكل حسما في الانتخابات الاسرائيلية لكن الواقع ان هذا الامر يجانبه الصواب لان ما يقارب من مليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة يشكلون كتلة انتخابية صلبة، وهؤلاء يوجهون اصواتهم لمن يخدم مصالح الاستيطان بالنسبة لهم من خلال القضم والتوسع والضم، وعليه فان الملف الفلسطيني حاضر بقوة في انتخابات الكيان.

مدير مركز مسار للدراسات نهاد ابو غوش: "على الاغلب سوف تكرس نفسها على الخط الرامي لمحاولة فرض الحل النهائي بقوة السلاح وليس عبر المفاوضات لا يوجد أي حزب سياسي يطرح تسوية مع الفلسطنيين حتى اليسار الاسرائيلي، اقصى ما يطرحه الانفصال وليس الحل عبر المفاوضات'".

الانتخابات الاسرائيلية بالنسبة للفلسطينين محسومة مسبقا فمن ياتي على رأس الحكومة سيكون هدفه زيادة العدوان عليهم.

وافاد مراسل العالم في رام الله، بان الاستراتيجية الاسرائيلية، في التعاطي مع الفلسطينيين لا تختلف باختلاف الوجوه، ما يختلف فقط هو التكتيك في التعاطي مع الفلسطينيين لا أكثر.

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