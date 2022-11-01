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الشیخ عیسی قاسم یندد الحادث الارهابي في ایران

الشیخ عیسی قاسم یندد الحادث الارهابي في ایران
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

ندد الشیخ عيسى أحمد قاسم في بیان الحادثُ الإرهابيُّ الإجراميُّ الذي أسقط عشرات القتلى والجرحى من الرجال والنساء والأطفال في مرقد السيِّد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام.

العالم – ایران

وقال الشيخ قاسم، ان الطاغوتيّةُ الأمريكيّةُ تُحاول ضرب الإسلامِ الأصيلِ من جهتين بإجراء واحد: بزرعِ الرُّعب من ارتيادِ أماكنَ العبادةِ والتربيةِ الإسلاميّةِ بقتل الأبرياء من رجالٍ ونساءٍ وأطفالٍ من غير حساب، وأن يتمَّ تنفيذُ ذلك على أيدٍ قذرةٍ آثمةٍ وجاهلة، وباسم الإسلام وبأساليب إرهابية تجعل الإسلام متقزّزاً منه من المغفلين من أتباعه وغير أتباعه، وتثير الجماهير ضدّ الحكومات الإسلاميّة المخلِصة لها.

و اکد ان الحادثُ الإرهابيُّ الإجراميُّ الذي أسقط عشرات القتلى والجرحى من الرجال والنساء والأطفال في مرقد السيِّد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام يأتي في هذا السّياق، وحرباً من هذه الحروب المدمّرة.

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الشیخ عیسی قاسم یندد الحادث الارهابي في ایران