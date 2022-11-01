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كنعاني: تركنا الابواب مفتوحة دوما امام العلاقات مع السعودية

كنعاني: تركنا الابواب مفتوحة دوما امام العلاقات مع السعودية
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان العلاقات مع الدول الجارة تحظى بالاهمية لايران وهي في الاولوية و"لذلك تركنا الابواب مفتوحة دوما امام العلاقات مع السعودية".

العالم- ايران

كنعاني الذي كان يتحدث في حوار مع مراسل صحيفة "ويتشرني ليست" الكرواتية قال ان العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية لها منطقها الخاص وان العلاقات مع الدول الجارة تحظى بالاهمية لايران وهي في الاولوية ولذلك تركنا الابواب مفتوحة دوما امام العلاقات مع السعودية لعودة العلاقات الدبلوماسية في أي وقت كانت الرياض مستعدة لذلك.

وتابع كنعاني: خلال 5 جولات من المفاوضات ايضا كان التقدم جيدا لكننا نعتبره بطيئا ، اذا وضعت السعودية بطئها جانبا فمن الممكن ان تعود العلاقات الى حالتها الطبيعية بسرعة ونحن نامل في ان تساعد مشاركة كل دول المنطقة في استقرار وامن وتنمية هذه المنطقة الجيوستراتيجية والجيواقتصادية اكثر من ذي قبل.

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