أبو الغيط: الغذاء والطاقة والمناخ عنوان الأزمة العالمية

العالم – الجزاير

واضاف فی القمه العربيه ان الغذاء والطاقة والمناخ تمثل منظومة مترابطة وهي عنوان الأزمة العالمية التي نشهدها اليوم.

واكد انه في مقدور العرب فعل الكثير إن حشدوا الإمكانات العربيّة بمنهج علمي وصحيح.

وشدد اننا نتابع التطورات في ليبيا والأزمة تحتاج إلى مرونة من قبل الأطراف الليبية والجامعة تضع نصب أعينها تحقيق آمال الليبيين

وقال ان التّطورات في سوريا تحتاج إلى جهد عربي رائد وإلى إبداء المرونة لغلق صفحة الماضي

واكد ان إطفاء الأزمات العربيّة المشتعلة أصبح واجباً أكثر من أي وقت مضى ولم يعد مقبولاً إبقاءها على كاهل المجتمع الدولي