الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من نوع مجهول

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من نوع مجهول
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية عن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية قولها، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأعلنت هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية عن رصد إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

وأكد خفر السواحل الياباني إطلاق الصاروخ أيضا، داعيا السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ الكوري الشمالي في حال العثور عليه، والاتصال بالسلطات اليابانية على الفور.

ويأتي ذلك على خلفية المناورات المشتركة للقوات الجوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين ومن المقرر أن تستغرق خمسة أيام.

وكانت بيونغ يانغ قد توعدت سيئول وواشنطن بأنهما "ستدفعان ثمنا باهظا" في حال شنتا أي هجوم ضد كوريا الشمالية، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن المناورات "ليست معادية" لبيونغ يانغ.

روابط ذات صلة

رد كوريا الشمالية الباليستي علی تدريبات جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وسط أنباء عن تجربة نووية جديدة

كوريا الشمالية ترد على إطلاق للنار مصدره جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية إلى التوقف فورا عن إثارة التوترات العسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تطالب الأمم المتحدة بتحقيق شفاف حول السفينة الغارقة في جيزان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من نوع مجهول

تبون: قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية

كنعاني: لن نمنح الاميركيين ابدا امتيازات تحت الضغط والحرب النفسية

البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا

البوصلة هل ستجلب انتخابات الكيان الاستقرار له أم ستكون مثل سابقاتها؟