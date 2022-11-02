الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالمسيرات؛ صنعاء تعلن النفط اليمني خط أحمر

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

النفط اليمني خط أحمر؛ هذا هو مضمون رسالة صنعاء التحذيرية للتحالف السعودي الاماراتي.

العالم - انقلاب الصورة

ضربة نوعية ودقيقة عدها خبراء تحولاً في مسار الحرب، فقد أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيی سريع ان "قواتنا المسلحة نفذت عملية تحذيرية بسيطة وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وبهذه العملية، رسمت القوات المسلحة اليمنية، معادلة جديدة تتسق مع طبيعة المتغيرات داخل البلد وخارجه لتكون قادرة علی انتزاع الحقوق المشروعة وانهاء معاناة الشعب اليمني وأزمته الموصوفة بالأشد في العالم.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها واستعدادها الدائم لوقف مسلسل نهب الثروات وأي إجراء يزيد من المعاناة فان ذلك يحتم دائرة النيران لتشمل المنشآة الحيوية في الداخل السعودي والاماراتي لارتباطهما المباشر بإجراءات الحرب الاقتصادية كما هو الحال في الحرب العسكرية.

ومنذ عام 2015 تسيطر دول تحالف العدوان علی حقول النفط في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب وتعمل علی تصديره الی وجهات مختلفة من العالم وحسب صحيفة الثورة اليمنية ثمة من يتحدث عن صفقة وقعتها المانيا مع الامارات للحصول علی الغاز المسال خلال العامين الحالي والمقبل للتعويض عن شحنات الغاز السعودي استناداً الی ميناء بلحاف في محافظة شبوة الذي يضم أكبر مرفق للغاز المسال علی ساحل بحر العرب.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز تثير أطماع فصائل المرتزقة

الأوساط السياسة في صنعاء تدين مواقف مجلس الأمن + فيديو

بن حبتور: العملية التحذيرية باتجاه ميناء الضبة هي تأكيد بأننا لا نمزح في حقوق مواطنينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السجل الحقوقي في السعودية والنفط مقابل الصمت

إختفاء "القحطاني" في سجون السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الجزائر.. أول قمة عربية بعد جائحة كورونا + فيديو

شاهد بالفيديو.. انتخابات كيان الاحتلال.. نتنياهو يتقدم علی رئيس الوزراء

بالفيديو.. عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز في الإنتخابات

صنعاء تطالب الأمم المتحدة بتحقيق شفاف حول السفينة الغارقة في جيزان