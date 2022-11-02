بالمسيرات؛ صنعاء تعلن النفط اليمني خط أحمر

العالم - انقلاب الصورة

ضربة نوعية ودقيقة عدها خبراء تحولاً في مسار الحرب، فقد أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيی سريع ان "قواتنا المسلحة نفذت عملية تحذيرية بسيطة وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وبهذه العملية، رسمت القوات المسلحة اليمنية، معادلة جديدة تتسق مع طبيعة المتغيرات داخل البلد وخارجه لتكون قادرة علی انتزاع الحقوق المشروعة وانهاء معاناة الشعب اليمني وأزمته الموصوفة بالأشد في العالم.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها واستعدادها الدائم لوقف مسلسل نهب الثروات وأي إجراء يزيد من المعاناة فان ذلك يحتم دائرة النيران لتشمل المنشآة الحيوية في الداخل السعودي والاماراتي لارتباطهما المباشر بإجراءات الحرب الاقتصادية كما هو الحال في الحرب العسكرية.

ومنذ عام 2015 تسيطر دول تحالف العدوان علی حقول النفط في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب وتعمل علی تصديره الی وجهات مختلفة من العالم وحسب صحيفة الثورة اليمنية ثمة من يتحدث عن صفقة وقعتها المانيا مع الامارات للحصول علی الغاز المسال خلال العامين الحالي والمقبل للتعويض عن شحنات الغاز السعودي استناداً الی ميناء بلحاف في محافظة شبوة الذي يضم أكبر مرفق للغاز المسال علی ساحل بحر العرب.

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