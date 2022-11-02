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السلطة تحذر من تنامي العنصرية تجاه الفلسطينيين بعد صعود اليمين المتطرف

السلطة تحذر من تنامي العنصرية تجاه الفلسطينيين بعد صعود اليمين المتطرف
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إنّ نتائج التصويت في الانتخابات الإسرائيليّة، تظهر تنامي التطرّف والعنصريّة في كيان الاحتلال.

العالم - فلسطين

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات العبرية فور إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ25، تصدُّر حزب الليكود النتائج، وحصول معسكر بنيامين نتنياهو على قوة تتراوح بين 61 - 62 مقعدًا، وسط تصاعد فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد اشتية أن "صعود اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست، نتيجة طبيعية لتنامي التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين".

والإثنين، دعا اشتية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية، والقانونية، والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

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