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انتخابات كيان الاحتلال.. نتنياهو يتقدم علی رئيس الوزراء

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أظهرت النتائج الاولية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي تقدّم معسكر نتنياهو وحصوله على اثنين وستين مقعداً، مقابل ثمانية وخمسين مقعداً لمعسكر رئيس حكومة الاحتلال الحالي يائير لبيد الذي رفض الاعتراف بالهزيمة.

العالم - فلسطين

النتائج الاولية لانتخابات الكنيست وبعد أغلاق صناديق الأقتراع التى فتحت منذ الساعة السابعة صباحاً وأغلقت عند الساعة العاشرة مساءاً تظهر فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعداً واتجاهها لتشكيل حكومة يمينية كاملة مقابل معسكر رئيس الورزاء الحالي الاسرائيلي يائير لبيد وحصوله على 58 مقعد.

وقال رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي لقناة العالم:"بالمقارنة مع نسبة تصويت المجتمع اليهودي التي ارتفعت بشكل غيرمسبوق، يبدو بسبب ارتفاع نسبة التصويت لدی المستوطنين ولدی اليمين الاسرائيلي الفجوة زادت مما يرفع نسبة الحسم ويخطر وجود الاحزاب العربية الثلاث".

الاحزاب العربية المشاركة بهذه الانتخابات الخامسة والتي تعرضت لضعف المشاركة لكنها تجاوزت نسبة الحسم بحصولها على تسعة مقاعد داخل الكنسيت وكل ذلك وفق النتائج الاولية والتي شهدت الساعات الاخيرة زحف جماهيري عربي على مراكز الأقتراع لمواجهة تصاعد اليمين المتطرف.

وشهدت الانتخابات الخامسة ارتفاع بنسب المشاركة بهذة الانتخابات من قبل عناصر اليمين المتطرف مقارنة بالانتخابات الماضية كما انتشر الالاف من عناصر شرطة الاحتلال تزامنا مع تصاعد المقاومة الفلسطينية المسلحة والتي أظهرت التقارير الامنية لدى الاحتلال وصول أكثر من مئة أنذار ساخن لتنفيذ عمليات داخل عمق الكيان وضد أهداف عسكرية.

اعلان النتائج وبهذا الشكل لايعني انتهاء الازمة السياسية والحزبية وحتی الامنية داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي فالأيام القادمة ستحدد هل سيكون هناك نجاح بتشكيل حكومة مستقرة أم لا.

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