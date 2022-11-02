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إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطن بجروح متوسطة في عملية الدهس غرب رام الله وتم إطلاق النار على المنفذ

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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