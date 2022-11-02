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اكثر القادة وحشية.. ابن سلمان يسوّق رسائل دموية لمن يهمه الامر!

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر استاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني، ملف حقوق الانسان لدى السعودية بأنه ملف تسويقي.

خاص العالم

وقال الحمروني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول عبر ملف حقوق الانسان التسويق باقامة حفلات الرقص وشرب الخمور، كي يظن المتفرج ان هذا البلد يبشر بالديمقراطية وحقوق الانسان، ولكنه في نفس التوقيت يمارس الانتهاك الصارخ المتواصل عبر سنين ضد اصحاب الرأي والمفكرين وعلماء الدين وكذلك ضد اجانب اعتقلتهم وقتلتهم بمجرد انهم غردوا ضد بن سلمان او ابدوا موقفاً ما.

واوضح الحمروني، أن المجلس الاوروبي لحقوق الانسان ادان في اكثر من ملف حقوق الانسان في السعودية، كما ان المنظمات الدولية لحقوق الانسان لديها نظرة واقعية لما يجري من انتهاك كامل لحقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل في السعودية.

واكد الحمروني أن التوقيت يلعب دوراً كبيراً في اعلان عن الاعدامات الجماعية، واعتبرها مسألة داخلية تخص محمد بن سلمان للوصول الى الملك، وايضاً مسألة اقليمية دولية تخص المملكة السعودية.

واضاف الحمروني، ان بن سلمان حينما يقوم بحملة اعدامات جماعية في مناطق معروفة كالاحساء والقطيف الغرض منها توجيه رسالة واضحة لايران وبالاخص الشيعة، وثانياً لتوجيه رسالة داخلية لكل المعارضين سنّة وشيعة وعلمانيين وسعوديين بان النظام لن يتخلى عن النظام المستبد لبن سلمان.

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