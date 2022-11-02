الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ما اقبح واشنع شيء يقوم به النظام السعودي بحق النساء بالسجون؟

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

اشار الاعلامي والباحث السياسي يحيى حرب، بان اكثر ما يلفت الانتباه للاعدامات الجماعية السعودية بحق 53 شخصاً بينهم قاصرين، هي ان هؤلاء يحاكمون على تهم بأنهم تظاهروا في عام 2011.

خاص العالم

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه في عام 2011 كانت المنطقة كلها تقريباً تعج بالتظاهرات والاحتجاجات عرفت بالربيع العربي، لكن اي دولة لم تعاقب المحتجين بالاعدام، مع العلم ان الاحتجاجات في السعودية كانت الاكثر سلمية في كل المظاهرات التي شهدها الوطن العربي.

واشار الى ان الانسان يعاقب في السعودية فقط على مجرد الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية، وتهمته بأنه خرج على طاعة ولي الامر، معتبراً ان المؤسسة الدينية الوهابية تدعم هذا المنطق.

وشدد الحمروني على ان هناك ايضاً نقطة لافتة في الانتهاكات السعودية، بشهادات العشرات من منظمات حقوق الانسان، ووثقتها في بياناتها وشهدت بها العديد من النساء السعوديات، بأن النساء اللواتي يعتقلن في السجون السعودية، ناهيك عن التجاوزات الاخرى بعدم المحاكمة وعدم تولي محامي، هناك مسألة التحرش بالنساء والذي يعتبر جزء اصيل من التحقيق، مشيراً الى ان هتك الاعراض مستنكر ومستغرب بان يقوم به نظام عربي اسلامي قبلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

معارض سعودي يحذر من اعدامات جماعية وشيكة في السعودية

شاهد.. مملكة الرعب وتحضيرها لحملة اعدامات جديدة بالجملة

5 سنوات على "اعتقالات سبتمبر"بالسعودية .. والتحضير لحملة اعدامات جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة جندي صهيوني في عملية دهس قرب رام الله

لماذا تدق منظمة اوروبية حقوقية ناقوس الخطر لانقاذ الـ53 سعودياً؟

قصة مظلومية الدكتور فهد القحطاني.. نسخة منه الى القنوات الممولة سعودياً

للمرة الثانية في أسبوع.. بايدن يخلط بين حربين وينسى مكان وفاة نجله

أمر شرطة خاص بالتحقيق في فيديو تعرض احد المواطنين للضرب

شاهد بالفيديو.. ما اقبح واشنع شيء يقوم به النظام السعودي بحق النساء بالسجون؟