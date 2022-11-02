ما اقبح واشنع شيء يقوم به النظام السعودي بحق النساء بالسجون؟

خاص العالم

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه في عام 2011 كانت المنطقة كلها تقريباً تعج بالتظاهرات والاحتجاجات عرفت بالربيع العربي، لكن اي دولة لم تعاقب المحتجين بالاعدام، مع العلم ان الاحتجاجات في السعودية كانت الاكثر سلمية في كل المظاهرات التي شهدها الوطن العربي.

واشار الى ان الانسان يعاقب في السعودية فقط على مجرد الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية، وتهمته بأنه خرج على طاعة ولي الامر، معتبراً ان المؤسسة الدينية الوهابية تدعم هذا المنطق.

وشدد الحمروني على ان هناك ايضاً نقطة لافتة في الانتهاكات السعودية، بشهادات العشرات من منظمات حقوق الانسان، ووثقتها في بياناتها وشهدت بها العديد من النساء السعوديات، بأن النساء اللواتي يعتقلن في السجون السعودية، ناهيك عن التجاوزات الاخرى بعدم المحاكمة وعدم تولي محامي، هناك مسألة التحرش بالنساء والذي يعتبر جزء اصيل من التحقيق، مشيراً الى ان هتك الاعراض مستنكر ومستغرب بان يقوم به نظام عربي اسلامي قبلي.

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