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قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة تلاميذ من مختلف المدارس الإيرانية هذا الصباح

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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