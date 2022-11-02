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قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة تلاميذ من مختلف المدارس الإيرانية + صور

قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة تلاميذ من مختلف المدارس الإيرانية + صور
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية صباح اليوم الاربعاء مجموعة تلاميذ من مختلف المدارس الإيرانية.

العالم - ایران

والقى سماحة قائد الثورة الاسلامية كلمة في هذا اللقاء، سنوافيكم بها لاحقا.

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