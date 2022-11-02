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لاعبان سوريان يحرزان ميداليتين ذهبيتين في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

لاعبان سوريان يحرزان ميداليتين ذهبيتين في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أحرز اللاعبان السوريان أحمد ياسر أبو جيش وعبد الرحمن عمار أبو زيد ميداليتين ذهبيتين في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للناشئين والشباب.

العالم-سوريا

وتمكن اللاعب أبو جيش من إحراز ذهبية وزن 54 كغ في فئة 11 سنة، ونال اللاعب أبو زيد ذهبية وزن فوق 63 كغ في فئة 13 سنة.

رئيس اتحاد ألعاب الكيك بوكسينغ والمواي تاي منار بزرة أشار في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 نادياً رياضياً في الإمارات، مضيفاً إن مشاركة لاعبينا المقيمين في الإمارات بالبطولة جاءت لأنه يحق للمقيمين المنافسة وفقاً لشروط إقامتها.

وأشار بزرة إلى أن الذهبيتين اللتين أحرزاها لاعبانا في البطولة رسالة تأكيد على أن الرياضة السورية وأبطالها موجودون في كل الميادين والبطولات الدولية.

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