الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا وتركيا تستأنفان العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود

روسيا وتركيا تستأنفان العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع روسيا على مواصلة تصدير الحبوب عبر ممر البحر الأسود كما كان في السابق.

العالم - روسيا

وأوضح أردوغان، خلال كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وتم الاتفاق على أن يتواصل تصدير الحبوب عبر ممر البحر الأسود كما كان في السابق".

وأضاف: "ممر الحبوب يعمل الآن بشكل جيد، ونقلنا موضوع تصدير الحبوب والأسمدة لمرحلة جديدة جيدة".

وتابع: "من كانوا قبل أشهر ينتقدون سياستنا بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحوا الآن يأخذون هذه السياسة (الحياد) كنموذج ناجح"، منوها: "أجريت أمس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واليوم سأجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

من جهة أخرى، أوضح الرئيس التركي أنه: "في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لمواجهة شتاء قارس في ظل نقص الطاقة، أعلمكن أننا لا نواجه في تركيا أي مشاكل في موضوع توفر الطاقة لدينا".

وأكد على أن "تركيا أصبحت مركزا دوليا للغاز.. ومركزا دوليا للطاقة"، مضيفا: "وعليه فإنه سيتم تصدير الطاقة إلى أوروبا من خلالنا وعبر تركيا".

روابط ذات صلة

بوتين يتحدث لإردوغان عن إمكانية عودة موسكو لاتفاق الحبوب بشروط

واشنطن: سندعم جهود غوتيريش لاستعادة صفقة الحبوب

نيبينزيا: أكثر من 70 سفينة انتهكت قواعد صفقة الحبوب

وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يناقشان "اتفاقية الحبوب"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري في طهران + فيديو

مساعٍ ليبية لرفع الإنتاج النفطي إلى مليونَي برميل يومياً

"قسد" تستولي على عشرات الشقق السكنية قيد الإنشاء في مدينة القامشلي

لاعبان سوريان يحرزان ميداليتين ذهبيتين في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

رئیسي: عازمون على مواصلة طريق خدمة الشعب والتقدم ولن توقفنا أعمال الشغب

ما سبب زيارة محافظ البنك المركزي العماني لطهران؟