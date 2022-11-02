روسيا وتركيا تستأنفان العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود

العالم - روسيا

وأوضح أردوغان، خلال كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وتم الاتفاق على أن يتواصل تصدير الحبوب عبر ممر البحر الأسود كما كان في السابق".

وأضاف: "ممر الحبوب يعمل الآن بشكل جيد، ونقلنا موضوع تصدير الحبوب والأسمدة لمرحلة جديدة جيدة".

وتابع: "من كانوا قبل أشهر ينتقدون سياستنا بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحوا الآن يأخذون هذه السياسة (الحياد) كنموذج ناجح"، منوها: "أجريت أمس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واليوم سأجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

من جهة أخرى، أوضح الرئيس التركي أنه: "في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لمواجهة شتاء قارس في ظل نقص الطاقة، أعلمكن أننا لا نواجه في تركيا أي مشاكل في موضوع توفر الطاقة لدينا".

وأكد على أن "تركيا أصبحت مركزا دوليا للغاز.. ومركزا دوليا للطاقة"، مضيفا: "وعليه فإنه سيتم تصدير الطاقة إلى أوروبا من خلالنا وعبر تركيا".