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مراسل العالم: لابيد وحلفاؤه يحذرون من أن حزب الليكود ونتنياهو سيقودان الكيان إلى أزمات

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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