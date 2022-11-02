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قائد الثورة الإسلامية: يوم التلميذ في إيران يجسد الشر الأميركي وضربه وهزيمته

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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