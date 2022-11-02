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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم بلندن: رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" سيحضر قمة المناخ المقرر عقدها في القاهرة
مراسل العالم: رئيس مجلس النواب اللبناني يتراجع عن الدعوة للحوار بين الكتل النيابية ويعتذر عن السير بها نتيجة اعتراض الكتل المسيحية
قائد الثورة الإسلامية: تحدي الشعب الإيراني مع الأمريكيين بدأ منذ العام 1953
قائد الثورة الإسلامية: ساسة أميركا يزعمون نفاقا وبكل وقاحة أنهم يدافعون عن الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: أميركا غير محصنة وضعيفة للغاية
قائد الثورة الإسلامية: يوم التلميذ في إيران يجسد الشر الأميركي وضربه وهزيمته
مراسل العالم: لابيد وحلفاؤه يحذرون من أن حزب الليكود ونتنياهو سيقودان الكيان إلى أزمات
المصاب بعملية الدهس على حاجز بيت عور العسكري هو ضابط بجيش الاحتلال وإصابته خطيرة جدا
مراسل العالم: لابيد وحلفاؤه يحذرون من أن حزب الليكود ونتنياهو سيقودان الكيان إلى أزمات
مراسل العالم: حزب الليكود بقيادة نتنياهو هو المتقدم حتى اللحظة بعد فرز أغلبية الأصوات
قائد الثورة الإسلامية: تحدي الشعب الإيراني مع الأمريكيين بدأ منذ العام 1953
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش
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