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فيديوغرافيك.. مسلسل إعدام الأطفال مستمر في السعودية

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما باعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل.

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