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رئیسي: عازمون على مواصلة طريق خدمة الشعب والتقدم ولن توقفنا أعمال الشغب

رئیسي: عازمون على مواصلة طريق خدمة الشعب والتقدم ولن توقفنا أعمال الشغب
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية  السيد " ابراهيم رئيسي " عزم حكومته على مواصلة طريق اسداء الخدمة للشعب الايراني والمضي نحو التقدم بكل قوة، مشيرا الى أن أعمال الشغب والتحريضات من قبل الاعداء لن تثنيها عن الاستمرار في هذا الطريق أبدا.

العالم - ايران

وشدد الرئيس " رئيسي " الذي كان يتحدث في الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم الاربعاء على أن المحاولات التي يقوم بها الاعداء لعرقلة مسير التطور والتقدم للحكومة ستواجه الفشل، وذلك لدى اشارته الى الحرب الشعواء التي يشنها الاعداء ضد الشعب الايراني المسلم.

وتابع قائلا: ان أحد الاعمال الرئيسية التي يقوم بها التيار الجاهلي والارهاب الثقافي هو عدم قول الحقيقة أو عدم قولها بالكامل، ولهذا السبب نرى اليوم ان هذا التيار يخشى التفوه حتى بإسم الطفل الذي فقد عائلته في حادثة شيراز الإرهابية كما يخافون من ذكر اسم الشهيد سليماني.

وأشار الى منح البرلمان الايراني الثقة لوزير الصناعة والمناجم والتجارة السيد " فاطمي أمين " معربا عن بالغ شكره لنواب الشعب في البرلمان معتبرا التعاون بين السلطات الثلاث من شأنه أن يمهد الارضية لرفع مستوى كفاءة الحكومة في أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل في تسوية المشاكل التي يواجهها الشعب الايراني النبيل.

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رئیسي: عازمون على مواصلة طريق خدمة الشعب والتقدم ولن توقفنا أعمال الشغب

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