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مع إعلان المعارضة بيانا مرتقبا.. النظام البحریني يصعد حملات الاعتقال  

مع إعلان المعارضة بيانا مرتقبا.. النظام البحریني يصعد حملات الاعتقال  
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

شن النظام البحريني حملة اعتقالات تعسفية جديدة على عدد من البلدات والمناطق منذ فجر الإثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.

العالم- البحرين

فقد اقتحمت عصابات النظام بلدات كرباباد وشهركان والمالكية والسنابس، وداهمت عددًا من منازل الأهالي من بينها منزل الشهيد القائد "عبد الرضا بوحميد" ومنزل الشهيد "عباس السميع" حيث اعتقل المرتزقة شقيقه حسين.

كما اعتقلت بعض الشبان عرف منهم "الشاب حسين عبد الكريم" من شهركان، وفق ما ذكرته شبكة رصد المداهمات.

هذه الحملة المسعورة تأتي بعد إعلان قوى المعارضة في البحرين عن بيان مهم تصدره قريبًا، كما أنها تستبق زيارة بابا الفاتيكان للبحرين لحضور ما يسمى مؤتمر التعايش السلمي.

تجدر الإشارة إلى أن المختطفين والمعتقلين غالبًا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم الكيان البحريني لأيام أو أسابيع، يتعرضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب لنزع اعترافهم بتهم كيدية وجاهزة وفق ما يقررها الجلادون، وذلك بعد أن أصدر الديكتاتور حمد مرسومًا يمنح بشكل رسمي ما يسمى "جهاز المخابرات الوطني" صلاحياتٍ مباشرةٍ بالاعتقال والتحقيق دون مساءلة.

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