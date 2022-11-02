'نوفاك': حجم الاستثمار الروسي في حقول النفط الإيرانية سيزداد

العالم - إيران

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي وفي إشارة إلى انعقاد الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قال نوفاك: إنني على ثقة من أن عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة يمكن أن يساعد في زيادة تطوير العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا.

وأشار نائب رئيس وزراء روسيا إلى أن: العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا على مستوى سياسي رفيع، ولدينا إمكانات في جميع المجالات تقريباً، وإن عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة يمكن أن يعطي دفعة أخرى للعلاقات بين إيران وروسيا والتي هي علاقات مبنية على الثقة أقيمت بين رئيسي البلدين.

وأضاف نوفاك: في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، أكدنا مرة أخرى أن لدينا الرغبة والعزم على تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية عملياً في جميع المجالات.

وقال: "ناقشنا بالتفصيل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي"، وأوضح أن التبادلات التجارية بين البلدين تتطور وتتوسع بشكل متزايد ونمت بنسبة 45٪ في الأشهر الثمانية من عام 2022.

وتابع نائب رئيس وزراء روسيا: إيران وروسيا من بين المصدرين الرئيسيين للمواد الهيدروكربونية، ولهذا السبب نحاول تركيز اهتمامنا على المجالات التجارية الأخرى مثل مواد البناء، والتجارة في المجالات البتروكيماوية، وكذلك المنتجات الزراعية.

* ضرورة الانطلاق الكامل للممر الدولي بين الشمال والجنوب

وأكد نوفاك على توسيع وتطوير البنى التحتية وقال: إن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية يتطلب تطوير البنى التحتية، بما في ذلك ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي إذا تمكنا من إطلاقه بالكامل، يمكنه زيادة قدرات تعاوننا عدة مرات في السنوات العشر القادمة. كما صدرت التعليمات اللازمة من الرئيسين في هذا الصدد.

واعتبر بناء المناطق اللوجستية المشتركة، وإنشاء البنية التحتية المالية والمصرفية، وتوفير الشروط والهياكل اللازمة لتسوية الحسابات المالية، واستخدام العملات الوطنية، واستخدام أنظمة الرسائل المالية، وتعيين البنوك المختصة لتطوير التعاون، اعتبرها من بين الأمور التي تم الاتفاق عليها والمشاركة فيها.

وأعلن نائب رئيس وزراء روسيا الاتفاق على إزالة العوائق أمام التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وقال: سنساعد أيضاً في إبرام اتفاق بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الأوراسي بشأن إقامة تجارة حرة.

وأضاف نوفاك: كما تم الاتفاق على إقامة مشاريع مشتركة في مجال بناء السفن وصناعة السيارات والطائرات وتشكيل شركات إيرانية وروسية مشتركة والتعاون في إرسال القطع اللازمة.

* إتفاقية مبادلة المنتجات النفطية

وأكد أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء والنفط والغاز وقال: تم الاتفاق على توسيع التعاون في هذه المجالات.. تستثمر الشركات الروسية حاليا في حقول النفط في جمهورية إيران الإسلامية، وسيزداد حجم هذه الاستثمارات العام المقبل.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي عن حزمة كبيرة جداً من الاتفاقات في مجال الطاقة، وأضاف: على سبيل المثال، وقعت غازبروم هذا العام مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.. تم الاتفاق على الاستخراج من حقول الغاز في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك تصدير الغاز إلى دول ثالثة.

وتابع نوفاك: كما اتفقنا على مبادلة المنتجات النفطية وهذا التعاون باعث على الأمل وواعد.

وأشار إلى أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في مجالات التجارة والسياسة الخارجية استراتيجية و"نحن نبذل قصارى جهدنا لتطويرها وتوسيعها".