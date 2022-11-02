الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني امير عبداللهيان: بحثنا العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرات في البحرين رفضا للانتخابات وللمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي

العمل الاسلامي: سواء فاز 'نتنياهو' أو 'لابيد' صراعنا مع العدو صراع عقيدة ووجود

الرئيس العراقي يدين اجراءات الاحتلال في القدس.. رشيد: لا زال موقفنا مع إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها

أميرعبداللهيان: نطوي المراحل الأخيرة من المباحثات مع الوكالة

بيان مشترك لقوى المعارضة حول زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين

افتتاح معرض الصلب الدولي في جزيرة كيش جنوبي إيران