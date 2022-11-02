شاهد.. احتجاجات في البحرين رفضاً للانتخابات التشريعية

العالم – خاص بالعالم

وطالب المتظاهرون بمقاطعة الانتخابات واعلنوا تضامنهم مع كافة الأسرى في سجون النظام هذا بينما انتقد اية الله عيسى قاسم مشاركة بابا الفاتيكان وبعض الشخصيات العلمائية في مؤتمر ما يسمى بالسلم والتعايش الذي دعا اليه النظام مضيفا أن المؤتمر يقام في سياق مسارالتطبيع والاستمرار في اضطهاد لشعب البحرين.

في التفاصيل، رئيس االنظام الحاكم في البحرين لم يتوقف يوما ما عن اضطهاد شعبه وظلمهم حيث لايزال المئات من ابناء الشعب البحريني المظلوم منذ سنوات يقبعون في السجون وعلى راسهم العديد من العلماء والمفكرين واصحاب الراي وزعماء وقيادات الاحزاب السياسية. ومع استمر القمع والظلم والديكتاتورية المطلقة التي ادت الى استبعاد النظام للاكثرية الشعبية من ابناء الطائفة الشيعية الا ان النظام يستخدم امام الراي العالمي العديد من الشعارات التي يدعي فيها قبوله بالسلام والتعايش ويعتقد اكثرية الشعب ان الشعارات التي يطلقها النظام مجرد دعايات اعلاميه هدفها توسيع دائرة التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي وتلقي الدعم الغربي والامريكي لسياسة القمع والقتل المستمرارة ضد الشعب منذ اعوام.

وعلى اعتاب تنظيم الانتخابات البرلمانية يدعو نظام المنامة الى مؤتمر دولي سمي بمؤتمر التعايش السلمي حيث دعا اليه شخصيات دينية وسياسية بارزه منها بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وشيخ الازهر احمد الطيب لترتفع الاصوات المعارضة من داخل البحرين وخارجها رفضا للمؤتمر الذي لا يحمل اي بارقة امل للمعتقلين والمظطهدين داخل البحرين حيث خلت حتى زيارة البابا من اي لقاء مع المعارضة او حتى تصريح قصير يطالب فيه بقيام النظام بالتعايش اولا مع شعبه او حتى تخفيف القيود عنهم.

اية الله عيسى قاسم ابرز علماء ومراجع البحرين انتقد مشاركة البابا وبعض الشخصايات في هذا المؤتمر وقال في بيان أن المؤتمر يقام في سياق مسار التطبيع والتمكين للعدو الإسرائيلي في المنطقة والبحرين خصوصا، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النظام الحاكم مضيفا إنه لا تحقق لسلام حقيقي إلا بأن يتوفر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلام من المظلوم لإرادة الظالم. هذا وكانت قوى المعارضة البحرينية قاطبة انتقدت زيارة بابا الفاتيكان في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها البحرين ودعت القوى السياسية البابا وجميع الشخصيات الى عدم شرعنة الظلم الذي يقوم به النظام ضد شعبه واشارت الى انتهاكات واسعة يقوم بها النظام من خلال القتل والقمع واسقاط الجنسيات والسجن وغيرها من الجرائم الذي يعاقب عليها القانون الدولي.لإيراني ابراهيم رئيسي يؤكد أن الأمن خط أحمر، والخارجية تندد بالتدخلات الغربية في شؤون إيران الداخلية.