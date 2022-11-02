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223 نائبا بمجلس الشوري الإسلامي: إيران القوية لن تقبل تغيير الحدود

223 نائبا بمجلس الشوري الإسلامي: إيران القوية لن تقبل تغيير الحدود
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال 223 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي إن إيران القوية لن تقبل نقل وتغيير الحدود، مؤكدين استعداد القوات المسلحة وقوات الحرس الثوري للتصدي للعناصر التي تسعى وراء عدم الاستقرار في المنطقة وإشعال التوترات فيها.

العالم - إيران

وتمت في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء قراءة نص البيان الذي أدلى به 223 نائبا تقديرا لمناورات القوات البرية للحرس الثوري في الحدود الشمالية ومنطقة أرس العامة.

وجاء في هذا البيان: الرسالة الواضحة من مناورة القوة البرية للحرس الثوري لدول الجوار هي السلام والأمن المستديم، كما تحمل رسالة التحذير للأعداء وإلاعلان عن الاستعداد للدفاع عن ضمان الأمن في حدود البلاد ورد حاسم على أي مؤامرات وتهديد وتدخل من دول وأنظمة خارج المنطقة.

وجاء في البيان: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة الحرس الثوري تمتلك القوة وتراقب جميع التحركات الحدودية ومستعدة للتصدي للعوامل التي تعمل على انعدام الامن والاستقرار وإشعال أي توتر وخلافات بين دول المنطقة .

وأكد هولاء النواب في البيان: نعرب عن تقديرنا وامتناننا للتواجد القوي للحرس الثوري ومناورة القوات البرية للحرس الثوري في الحدود الشمالية ومنطقة أرس العامة، ومستعدون لدعم الخطط الدفاعية لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة تحت قيادة آية الله الإمام الخامنئي.

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