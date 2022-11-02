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'قسد' تواصل عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية

'قسد' تواصل عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية، حيث داهمت قرية الحجنة بريف دير الزور، واختطفت مدنيين اثنين.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” بمساندة طائرات الاحتلال الأمريكي نفذوا خلال الساعات الماضية عملية مداهمة في قرية الحجنة التابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الشمالي، واختطفوا مدنيين اثنين، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وشهد ريف دير الزور مظاهرات من قبل الأهالي، احتجاجاً على إمعان ميليشيا (قسد) في التنكيل بهم والتضييق والاعتداء عليهم بالرصاص الحي، الذي تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم، إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى، وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.

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