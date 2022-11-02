قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

العالم - خاص بالعالم

في ذكرى السيطرة على وكر التجسس الاميركي في العاصمة طهران، أطل قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد على خامنئي في حضور حشد من طلاب المدارس، ليكشف الغطاء ويعري القادة الاميركيين الذين يزعمون أنهم متعاطفون مع الشعب الايراني وهم من سرقوا مليارات الدولارات من ممتلكات هذا الشعب.

وقال قائد الثورة الإيلامبة إن: "في معظم الأحداث المعادية لإيران يمكن رؤية آثار أقدام أمريكا، وهم يزعمون أنهم حريصون على الشعب الإيراني ، وقالوا نفس الشيء مرة أخرى يوم أمس نحن حريصون على الشعب الإيراني ، هذا كذب محض و بكل وقاحة."

وعن أحداث الأسابيع القليلة الماضية في ايران قال سماحته، أنها كانت بمثابة 'حرب مركبة' وليست مجرد أعمال شغب في الشوارع ، موضحا ان بعض القوى الأوروبية الخبيثة وبعض الجماعات جاءوا إلى الميدان بكافة الإمكانيات وباستخدام وسائل الإعلام وقدرات الفضاء الافتراضي ورغم ذلك وجه الشعب الايراني صفعة لمن يضمر الشر لايران واضاف أن البعض يرى أميركا قوة لا يمكن المساس بها لکنها هذه الدولة هشة وضعيفة للغاية

وأضاف سماحته: "سؤالي هو للأمريكيين، ما الذي كان يمكن أن تفعلوه ضد الشعب الإيراني في هذه العقود الأربعة الماضية منذ انتصار الثورة، ولم تفعلوه، أي شيء لم يفعلوه لأنهم عجزوا عن فعله، لأن ذلك لم يكن مربحا لهم ؛ لو استطاعوا لفعلوا.

الشهيد قاسم سليماني كان حاضرا في خطاب قائد الثورة الذي اكد فيه انه الثأر لدمائه سيتم في الزمان والمكان المناسبين.

وأكد السيد علي خامنئي: " لن ننسى أبدا استشهاد الشهيد سليماني، فليعلموا ذلك. تحدثنا عن هذا الامر ونقف عند كلمتنا ،وسوف ننفذها في الوقت والمكان المناسبين."

وحول تاريخ العداء الاميركي للشعب الايراني اكد اية الله خامنئي انه يعود الى الانقلاب الأمريكي علي الحکومة الوطنية لمحمد مصدق منتصف القرن الماضي عندما كان يريد تأميم النفط، نافيا مزاعم الاميركيين بأن العداء يعود الى تاريخ السيطرة على السفارة الاميركية بطهران.

كما تساءل سماحته باستغراب عن صمت مدعي حقوق الانسان حول الجريمة البشعة الارهابية في مرقد شاهچراغ في شيراز.

وفي هذه المناسبة حل كل من الطفل آرتين أحد ضحايا جريمة شاهجراغ الإرهابية الذي فقد اسرته، وأسرة الشهيد علي أصغر جوييني أحد شهداء هذه الحادثة، ضيوفا على قائد الثورة الإسلامية.