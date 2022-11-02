شاهد.. نتنياهو يتجه نحو تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل، يتجه بنيامين نتنياهو، زعيم حزب 'الليكود' واليمين الإسرائيلي، نحو تشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع أحزاب اليمين المتطرف، وتحديدًا قادة 'الصهيونية الدينية' بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفق النتائج شبه الرسمية لانتخابات الكنيست التي حصل من خلالها نتنياهو على الأغلبية المطلوبة في الكنيست لتشكيل الحكومة المقبلة.

نتنياهو سيطلب من رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي التكليف بتشكيل الحكومة الاسبوع المقبل بعد تسلم الاخير توصيات أعضاء الكنيست الجدد لكنه سيكون أمام تنازلات صعبة للغاية سيقدمها لسموتريتش وين غفير وسيجد صعوبة في تحقيق الطلبات التي ستقدم له خلال المفاوضات الائتلافية من اليمين المتطرف كالتنازل عن حقائب مهمه تتعلق بالأمن والقضاء والمالية.

والسؤال المطروح على الحكومة اليمينية المتوقعة الأن هو كم عدد الوعود الانتخابية التي سيتم الوفاء بها الفعل خاصة فيما يتعلق بعدم سن قوانين تؤثر على محاكمة نتنياهو في قضايا الرشوة والفساد المرفوعة ضده.