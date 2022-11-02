الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري: أرسلنا في الأيام الماضية رسالة الى منسق المفاوضات النووية من أجل دفعها الى الامام

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية تفضح انتهاكات 'إسرائيل'

السوداني يدعو الشركات اليابانية الى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاز

الخارجية الإيرانية ترد على مزاعم 'وول ستريت جورنال'

شاهد.. نتنياهو يتجه نحو تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال

شاهد.. اليمين الإسرائيلي يعود الى السلطة بقيادة نتنياهو

بالفيديو.. الأمم المتحدة: ثلث الإسكندرية سيصبح تحت الماء بحلول عام 2050