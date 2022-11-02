الخارجية الإيرانية ترد على مزاعم 'وول ستريت جورنال'

العالم - إيران

ورداً على سؤال الصحفيين حول تقرير منشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تهديدات ضد إحدى دول المنطقة واتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران بهذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن مثل هذه التلفيقات الإخبارية المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية، إنما تتم بهدف خلق أجواء سلبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتهدف تدمير التوجهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وترى أن ترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة إنما يكمن في إيجاد تفاعل بناء مع الجيران، وهي تواصل هذا المسار بجدية.