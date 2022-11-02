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السوداني يدعو الشركات اليابانية الى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاز

السوداني يدعو الشركات اليابانية الى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاز
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني تاكاغي كي، اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل الاتفاقات الفنية واللجنة الاقتصادية المشتركة بين بغداد وطوكيو.

العالم-العراق

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "استقبل نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني تاكاغي كي والوفد المرافق له؛ لبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق الريادي في المنطقة".

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وفي مجالي الطاقة والاستثمار".

ودعا السوداني "الشركات اليابانية الى المشاركة الواسعة في الاستثمار عبر مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الغاز، وأيضا إعادة تفعيل الاتفاقات الفنية واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".

من جانبه، هنأ تاكاغي كي، رئيس مجلس الوزراء "بمناسبة المباشرة بمهامه رئيسا للحكومة، وتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وبما يحقق تنمية البلد وازدهاره، مشيرا الى تطلع اليابان الى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. وأكد أن اليابان قد مرت بظروف شبيهة بما مر به العراق، داعيا الى الإفادة من تجربة اليابان في إعادة الاعمار ومحو آثار الحروب".

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