منتخب إيران يهزم نظيره الأميركي متأهلاً للمرحلة التالية

العالم - إيران

وبهذا الفوز على أميركا أكد الفريق الوطني الإيراني لكرة القدم الشاطئية صعوده إلى المرحلة التالية.

وفي مباراة أخرى من مباريات اليوم الثاني بالمجموعة الثانية تغلبت باراغواي على اليابان بنتيجة 8 أهداف مقابل 5 أهداف.

وكانت إيران قد استهلت مشوارها مساء أمس، بفوز عريض 6-2 على الباراغواي فيما خسرت أميركا 1- 3 أمام اليابان.

وبالمجموعة الأولى حققت الإمارات فوزا صعبا على إسبانيا 4-3 فيما اكتسحت البرازيل السعودية بـ6 اهداف دون رد.

ويصعد إلى الدور النصف نهائي للنسخة الـ11 لكأس القارات 2022، المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

يذكر أن ايران توجت بلقب البطولة 3 مرات خلال سنوات 2013 و2018 و2019 وحلت بالوصافة مرتين عامي 2016 و2021 وبالمرتبة الثالثة عامي 2015 و2017.

وسيكون برامج مباريات اليوم الثالث كالتالي:

مجموعة A:

السعودية – إسبانيا، الساعة 16:45

الإمارات - البرازیل، الساعة 18:15

مجموعة B:

أميركا - باراغواي، الساعة 15:30

إيران - اليابان، ساعت 19:30