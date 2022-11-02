الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية

المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السورية فيصل المقداد اليوم في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

العالم-سوريا

وندد الوزير المقداد بالمخططات الغربية والإسرائيلية التي تستهدف النيل من صمود إيران، مجدداً التأكيد على دعم سورية لإيران وثقته بصمودها وانتصارها كما انتصرت سورية في حربها على الإرهاب.

من جانبه، أعرب شمخاني عن تقديره للموقف السوري المتضامن مع بلاده وشكره للقيادة السورية والشعب السوري، مديناً الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية التي تشكل استمرارا لاعتداءات الكيان الوحشية على فلسطين ولبنان.

وشدد شمخاني على أن المقاومة والصمود هما الطريق الوحيد لمواجهة هذا الكيان الغاصب.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب والدكتور رامز الراعي مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية، وجمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور إحسان الرمان من مكتب الوزير.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري في طهران + فيديو

فيصل المقداد يوضح السبب 'الحقيقي' لعدم الرد على 'إسرائيل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنفذ الثاني لجريمة شيراز الإرهابية يشرح جزئيات العملية +فيديو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-11-2022

المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية

الإنتخابات النصفية الأميركية.. مأزق ديمقراطي وطموح جمهوري

بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات