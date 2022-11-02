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المنفذ الثاني لمجزرة شيراز: وصلتنا الاوامر بتنفيذ الجرائم خلال اعمال الشغب التي تشهدها ايران

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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