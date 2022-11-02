الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المنفذ الثاني لجريمة شيراز الإرهابية يشرح جزئيات العملية +فيديو

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدلى العنصر الثاني الضالع في جريمة شيراز الإرهابية باعترافات تكشف جزئيات جديدة عن هذه الجريمة، مؤكداً أنهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في نقاط مختلفة من البلاد.

العالم - إيران

وقال المنفذ الثاني لمجزرة شيراز والذي عرف نفسه باسم "محمد رامز رشيدي" إن خاله قد عرفه لجماعة داعش الإرهابية.

وأوضح أن المشرف "عبدالله" قد اتصل به وأطلعه بتنفيذ الجريمة خلال فترة أعمال الشغب التي تشهدها إيران.

وقال إن عبدالله قد قال له قد تقرر أن تتم العملية الإرهابية في مدينة شيراز، طالباً منه التوجه إلى شيراز.

وأشار إلى أن المشرف قال: سوف نرسل لك الأمانة ألا وهي سلاح الكلاشنكوف المستخدم في الجريمة.. وسوف يأتيك شخص إلى شيراز من أجل تنفيذ العملية.

وأوضح أنه استلم المنفذ، ودلّه على مختلف بوابات مقام السيد شاهجراغ والمناطق المحيطة.

ولفت أن "عبدالله" كان قد طلب منه أن يوثق العمليات من خلال إرسال توثيق، حيث قام محمد رامز رشيدي بتصوير مقطع فيديو أثناء العمليات.

وأضاف أنه بعد تأييد التوثيق من جانب عبدالله أمره بالخروج من شيراز، حيث قام محمد رامز بمسح تطبيق التلغرام وإطفاء جواله وكسر شريحة الهاتف.. حيث توجه بعدها إلى محطة السيارات لأخذ تذكرة إلى طهران، وأعلم آمريه بذلك.

وأكد أن مجموعته كانت تخطط لتنفيذ العديد من العمليات في مناطق أخرى من إيران ولم تكن تتصور إلقاء القبض عليها.. حيث باغتته قوات الأمن في الساعة الثالثة من منتصف الليل وألقت القبض عليه.

شاهدوا الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وزارة الامن تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الارهابي في شيراز

وزير الامن يعلن عن اعتقال العنصر الثاني لجريمة "شاهجراغ" الارهابية 

رئيسي : حادث شيراز فضح محاولات العدو لزعزعة الأمن والمساس بحياة الشعب الإيراني

"داعش" ينشر صورة منفذ الجريمة الارهابية في مرقد "شاهجراغ" بمدينة شيراز 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنفذ الثاني لجريمة شيراز الإرهابية يشرح جزئيات العملية +فيديو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-11-2022

المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية

الإنتخابات النصفية الأميركية.. مأزق ديمقراطي وطموح جمهوري

بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات