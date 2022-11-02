الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان ليوريل: يجري العمل على اتفاق تعاون جيد وقوي مع الوكالة الدولية للطاقة الذري

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنفذ الثاني لجريمة شيراز الإرهابية يشرح جزئيات العملية +فيديو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-11-2022

المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية

الإنتخابات النصفية الأميركية.. مأزق ديمقراطي وطموح جمهوري

بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات