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بوصعب: لبنان حصل على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود

بوصعب: لبنان حصل على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشار نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب الى ان لبنان حصل على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ​ترسيم الحدود​ البحرية مع فلسطين المحتلة، في حال تمكن رئيس الوزراء"الإسرائيلي" الأسبق بنيامين نتانياهو من تشكيل حكومة بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات.

العالم - لبنان

واوضح أبو صعب، الذي كان مكلفاً ملف المفاوضات، لوكالة "فرانس برس"، بان "لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على الضمانات الأميركية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على الطرفين.

وافاد أبو صعب بإن "طوال فترة المفاوضات، كنت أطرح موضوع موقف نتانياهو، وأطرح ضرورة ضمانة الاستمرارية، وكان الكلام يأتيني دائماً من الوسيط الأميركي أنه من الصعب على أي دولة أن تخرج منه". واعتبر بانه "إذا أراد نتانياهو الانسحاب منه، فانه ينسحب بذلك من اتفاق مع الولايات المتحدة، لان الاتفاق وقع بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وبين لبنان والولايات المتحدة من جهة".

وأشار إلى الترحيب الكبير الذي لاقاه الاتفاق من دول عدة، معتبراً أنه في حال انسحب نتانياهو من الاتفاق فإنه "يضع نفسه أمام المجتمع الدولي".

ونتانياهو الذي وصف الاتفاق بأنه "اتفاق استسلام"، لم يتحدث عنه منذ الانتخابات الثلاثاء.

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