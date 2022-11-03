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بعد حصار دام نحو 3 أسابيع

الاحتلال يقرر رفع القيود المفروضة على الفلسطينيين في نابلس

الاحتلال يقرر رفع القيود المفروضة على الفلسطينيين في نابلس
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قرر جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، رفع القيود المفروضة على حركة المرور في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "كجزء من التقييم المستمر للوضع في منطقة الضفة، تقرر رفع القيود المفروضة على حركة المرور في منطقة نابلس، وفتح الحواجز على مداخل المدينة".

وأكدت مصادر محلية أن جرافات عسكرية "إسرائيلية"، أزالت السواتر الترابية التي وضعتها عند بعض الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وفتحت جميع الحواجز بشكل طبيعي.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصاراً مشدداً على مدينة نابلس في الـ13 من شهر أكتوبر الماضي، حيث أغلقت الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

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بعد حصار دام نحو 3 أسابيع الاحتلال يقرر رفع القيود المفروضة على الفلسطينيين في نابلس