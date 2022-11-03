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مقتطفات من كلام قائد الثورة الاسلامية..

انفوغرافيك.. أميركا ضعيفة للغاية

انفوغرافيك.. أميركا ضعيفة للغاية
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الإسلامية آيةالله السيدعلي خامنئي إن البعض يرى أن أميركا قوة لا يمكن المساس بها لکن هذه الدولة هشة وضعيفة للغاية، مؤكداً أن اميركا تفتخر بجرائمها ومنها اغتيال الشهيد سليماني بطل محاربة الإرهاب، قائلاً "سنفي بوعدنا بخصوص استشهاد سليماني في الوقت المناسب".

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