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الاحتلال يحتجز جثمان منفذ عملية الطعن بالقدس + فيديو

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الإخبارية خضر شاهين في القدس المحتلة بأن شرطة الاحتلال تحتجز جثمان منفذ عملية الطعن داخل البلدة القديمة من القدس وتعزز من تواجدها بمحيط العملية.

العالم- فلسطين

كما قال الزميل شاهين، بأن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاما قام بتنفيذ عملية طعن في بلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقال مراسلنا، إن الشاب فلسطيني هو من بلدة بيت حنين التي تم اخراجها بالفصل العنصري عن قرى القدس الى الضفة الغربية المحتلة.

واضاف، أن الشاب الفلسطيني توجه الى البلدة القديمة نحو باب المجلس (الناظر) للمسجد الاقصى المبارك بطريق الواد وقام بتنفيذ عملية طعن بتجاه قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط المسجد الاقصى المبارك.

واشار مراسلنا، الى ان الشاب الفلسطيني قام بطعن ثلاثة عناصر من قوات الاحتلال باصابات متوسطة وطفيفية، وبعدها تم اطلاق وابلا من الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال ما ادى الى استشهاده.

واوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال اغلقت كافة ابواب المسجد الاقصى المبارك، وكذلك كافة ابواب المؤدية للبلدة القديمة فور وقوع عملية الطعن، وكذلك احتجزت المئات من المقدسيين وعدد كبير من المصلين داخل باحات المسجد الاقصى المبارك.

واشار مراسلنا الى أن شرطة الاحتلال إحتجزت جثمان منفذ عملية الطعن، وقامت بتعزيز من تواجدها بمحيط العملية.

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