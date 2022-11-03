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البرلمان اللبناني يناقش رسالة عون حول وضعية حكومة ميقاتي

البرلمان اللبناني يناقش رسالة عون حول وضعية حكومة ميقاتي
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في بيروت إن البرلمان اللبناني بدأ اليوم الخميس بمناقشة رسالة الرئيس السبايق ميشال عون حول الوضعية الدستورية لحكومة نجيب ميقاتي.

العالم - مراسلون

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البرلمان اللبناني يناقش رسالة عون حول وضعية حكومة ميقاتي

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