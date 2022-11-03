أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

- إيران ..

القائد .. الأحداث الأخيرة كانت بمثابة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب في الشوارع.

- عصر ايرانيان ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف .. أمريكا تقف مع عملائها وراء الإضطرابات الأخيرة.

- خراسان ..

وزير الخارجية يتحدث عن قرب إرسال وفد لفيينا للتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

- سياست روز ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها القصوى للتصدي لأي تصعيد صهيوني بعد فوز نتنياهو.

- ابتكار ..

نتنياهو يعلن عن عودته للسلطة بعد فوز الليكود وحلفائه بالأغلبية في انتخابات الكنيست .

- قدس ..

محافل سياسية لبنانية تطالب بطرد السفير السعودي لتدخلاته في شؤون لبنان الداخلية .

- جوان ..

ديميتري ميدفيديف .. روسيا ستستخدم السلاح النووي اذا ما واجهت خطرا وجوديا .

- اطلاعات ..

وصول وفد أمريكي لمحافظة حضرموت اليمنية للإشراف على عمليات سرقة النفط اليمني .

- أبرار..

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ينفي وجود نية لإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة .

- آفتاب يزد ..

اليمين الصهيوني الأكثر تطرفا وعنصرية يفوز في انتخابات الكنيست بفلسطين المحتلة.

- كيهان ..

رئيس الوزراء العراقي الجديد يلغي في إطار جهود مكافحة الفساد قرارات سابقة لسلفه.

- وطن امروز ..

منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ..هناك موجة إعدامات وأعمال قمع جديدة بالسعودية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن نتائج انتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني في مقالها ( الحكومة المقبلة ستكون إئتلافية أيضا والأزمة ستستمر)..

فاز اليكود وحلفائه من الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفا وعنصرية في انتخابات الكنيست، وأبدى نتنياهو سعادته بالعودة للسلطة، ولكن من الواضح للعيان ..

( أن نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة إئتلافية مع ثلاثة أحزاب صهيونية هي الأكثر تطرفا وسط وجود خلافات بشأن بعض القضايا)

إن الليكود بزعامة نتنياهو لم يحصل على أكثر من اثنين وثلاثين مقعدا بالكنيست في الإنتخابات الأخيرة مقابل نحو ثلاثة وثلاثين مقعدا لهذه الأحزاب مجتمعة وهذا يعني أن نتنياهو سيكون مقيدا برغبات ومطالبات هذه الأحزاب وأن بقاء حكومته الإئتلافية سيكون مرهونا بخضوعه لقياداتها وفي غير هذه الحالة قد ينسحب أي من هذه الأحزاب من الحكومة الإئتلافية ليعود نتنياهو والليكود لمربع الصفر .

2- قدس..

في مقالها الذي يحمل عنوان (تحركات إيران الثلاثية مقابل عدائية علييف) كتبت صحيفة قدس عن الأجواء بين إيران وجمهورية اذربيجان المجاورة ..

منطقة جنوب القوقاز المحاذية لحدود إيران الشمالية الغربية تحولت منذ مدة لميدان تحركات صهيونية لإيجاد مواطئ قدم ولساحة تحقيق طموحات وأحلام تركية عثمانية ولمغامرات حكومة إلهام علييف بباكو.

إيران نصحت وحذرت الرئيس الاذربيجاني مرارا من أنها لن تسمح بإيجاد أي تغيير في الجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز، إلا أنه تجاهل ذلك في غمرة إحساسه بالإنتصار بحرب قرباغ مع أرمينيا بتشجيع من أنقرة، وهنا قامت إيران بثلاث خطوات تحذيرية عملية هي ( قيام الحرس بمناورات عسكرية حدودية ضخمة، وافتتاح قنصلية إيرانية بمناطق أرمينية يخطط علييف لضمها لجمهورية أذربيجان) والخطوة التحذيرية الإيرانية الثالثة تمثلت بدعوة رئيس الوزراء الأرميني لزيارة طهران.

وكل ذلك لإفهام علييف وكل من يخطط لتحقيق نوايا ما عبر تغيير الجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز أن إيران لن تسمح بذلك أبدا.

3- سياست روز..

نشرت صحيفة سياسة روز تقريرا يتحدث عن ( تظاهرات في البحرين ضد النظام الخليفي ) جاء فيه..

البحرين تشهد تظاهرات احتجاجية غاضبة ضد الإنتخابات البرلمانية التي ينظمها نظام آل خليفة، ويطالب المتظاهرون في شعاراتهم بمقاطعة هذه الإنتخابات .

(هناك موجة رفض شعبي واسعة النطاق للإنتخابات في ظل وجود شكوك جدية من أن النظام الخليفي هندسها لتعزيز وجوده)

ولإحكام قبضته على مقدرات البلاد، وتقول أوساط سياسية بحرينية إن السلطات حذفت أسماء كل المرشحين المستقلين من القوائم الإنتخابية كما أنها حظرت نشاطات قوى وأحزاب المعارضة من الأساس وكل ذلك لضمان تشكيل برلمان يخدم تكريس الإستبداد الخليفي وبقاء هذا النظام ومواصلته التطبيع مع الكيان الصهيوني.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن فوز الليكود وحلفائه في انتخابات الكنيست الصهيوني في مقالها ( لافارق للمقاومة من في السلطة بتل أبيب )..

الأحزاب اليمينية الصهيونية المتطرفة بزعامة الليكود ونتنياهو فازت بانتخابات الكنيست مقابل أحزاب صهيونية توصف بالإعتدال أو بكونها يسارية.

وهناك توقعات من أن يصعد الكيان الصهيوني من اعتداءاته وجرائمه الوحشية على الفلسطينيين بوصول حكومة صهيونية متطرفة للحكم. ولكن ردود فعل الفصائل الفلسطينية جسدت وجود قناعة مشتركة تقول إن الصهيونية واحدة ولا فارق بالنسبة للمقاومة بين معتدلين ومتطرفين).

وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني بمقاومته وفصائله لا يعير أهمية لانتخابات الكنيست ولا لمن يشكل حكومة بتل ابيب فهو يرفض الوجود الصهيوني العدواني برمته بمعتدليه ومتطرفيه وبيسارييه ويمنييه، فهذا الشعب يريد تحرير أرضه وترابه ومقدساته من

أي وجود صهيوني .

5- مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في الشأن العراقي في افتتاحيتها متسائلة ( هل سينجح رئيس الوزراء الجديد بإنقاذ العراق ؟) قائلة ...

يحظى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بنقاط قوة وامتيازات عديدة تزيد من فرص نجاح مهمته من بينها سجله النظيف تماما من أية قضايا فساد ونجاحه في كسب احترام المواطنيين بكل المشاغل الرسمية التي تولاها وبحزمه وبعدم تاثره بأية ميول غربية وبتمتعه بدعم تيارات المقاومة . .

( هذه العوامل نقاط قوة السوداني التي تزيد فرص نجاحه، لكن عدم مشاركة الصدريين وبعض القيادات بحكومته عامل تحد)

فالتيار الصدري عارض ترشيح السوداني للمنصب منذ البداية ورفض المشاركة بأية حكومة يشكلها. وبالطبع يبقى نجاح السودني مرهونا بحد كبير بمدى تحقيق انجاز سريع في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بمسار تلبية مطالبات الشارع العراقي .