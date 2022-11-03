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البخيتي: الوضع في المحافظات المحتلة اشبة ما يكون بلعبة البلايستيشن

البخيتي: الوضع في المحافظات المحتلة اشبة ما يكون بلعبة البلايستيشن
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

كتب عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله"، محمد البخيتي عبر حسابه على موقع تويتر أن الوضع في المحافظات المحتلة اشبة ما يكون بلعبة البلايستيشن.

العالم - اليمن

واضاف البخيتي في تغريدته: فمرة تلعب دول العدوان بورقة الاصلاح ومرة بورقة الانتقالي ومرة بورقة عفاش ومرة بورقة داعش والقاعدة، ومرة نشاهد قوات سعودية تدخل قصر معاشيق لتعقبها قوات اماراتية ومرة اخرى نشاهد العكس

وتابع البخيتي : رغم ان هادي أصبح محتجزا في الرياض بعد قيام محمد بن سلمان بعزله وتنصيب رشاد العليمي بدلا عنه لازال المرتزقة يرددون اسطوانة الانقلاب المشروخة.

وتابع : نحن استجدينا هادي وبحاح للعدول عن الاستقالة ودول العدوان هي من امرتهما بها يومها وهي من عزلتهما بعدها،وانتظرنا ٣ سنوات لتشكيل حكومة توافقية.

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البخيتي: الوضع في المحافظات المحتلة اشبة ما يكون بلعبة البلايستيشن

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