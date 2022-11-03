الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

جواسيس ابن سلمان يتحرّكون في 14 دولة!

جواسيس ابن سلمان يتحرّكون في 14 دولة!
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد ناشط وباحث سعودي نقلا عن تقرير منظمة عالمية، أن جواسيس النظام السعودي يستهدفون المعارضين والناشطين في 14 دولة.

العالم - السعودية

وكتب "فهد الغفيلي" في تغريدة، "جواسيس نظام ابن سلمان يتحرّكون في 14 دولة! هذا ما كشفت عنه منظمة Freedom House العالمية، بأن الحكومة #السعودية تستهدف المعارضين والناشطين في 14 دولة! هذه أعمال مافيات وليست حكومات."

وتقول فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، تدعم وتجري البحوث بشأن الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، إن السعودية استهدفت النقاد في 14 دولة، بما في ذلك الاستهداف المنسق، يدار من الولايات المتحدة.

وتقول المنظمة إن الهدف هو التجسس على السعوديين وترهيبهم أو إجبارهم على العودة إلى المملكة.

وقال نيت شينكان من المنظمة عن الاعتقالات الأخيرة للسعوديين المقيمين في الغرب: "إنه أمر مزعج ومرعب وانتهاك كبير لحرية التعبير".

روابط ذات صلة

مغردون: السعودية تحاول ان ترضي "اسرائيل" بإحتفال الهالوين الوثني اليهودي

النظام السعودي ينفذ الإعدام رقم 1000 في عهد الملك سلمان

حكم مغلظ غير مسبوق بسجن أمير سعودي انتقد محمد بن سلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفاوضات مصرفية بين إيران وعمان في طهران

إفتتاح مركز “نور للتنمية المجتمعية” في مخيم اليرموك

اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا

ناشط سعودي مخاطبا بن سلمان: حتى أولاد عمّه لم يسلموا من بطشه!

بعد فوز " نتنياهو".. ماذا يحدث داخل كيان الاحتلال؟

شاهد.. تظاهرات في البحرين رفضاً للانتخابات وتضامناً مع المعتقلين