جواسيس ابن سلمان يتحرّكون في 14 دولة!

العالم - السعودية

وكتب "فهد الغفيلي" في تغريدة، "جواسيس نظام ابن سلمان يتحرّكون في 14 دولة! هذا ما كشفت عنه منظمة Freedom House العالمية، بأن الحكومة #السعودية تستهدف المعارضين والناشطين في 14 دولة! هذه أعمال مافيات وليست حكومات."

وتقول فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، تدعم وتجري البحوث بشأن الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، إن السعودية استهدفت النقاد في 14 دولة، بما في ذلك الاستهداف المنسق، يدار من الولايات المتحدة.

وتقول المنظمة إن الهدف هو التجسس على السعوديين وترهيبهم أو إجبارهم على العودة إلى المملكة.

وقال نيت شينكان من المنظمة عن الاعتقالات الأخيرة للسعوديين المقيمين في الغرب: "إنه أمر مزعج ومرعب وانتهاك كبير لحرية التعبير".