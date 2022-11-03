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مصادر محلية: إصابة 4 فلسطينيين بجروح بعد اعتداء المستوطنين عليهم قرب بلدة الشيوخ قضاء الخليل

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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