شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات... فماذا حدث؟

العالم - خاص بالعالم

بعد يوم من إطلاقها ما لا يقل عن 23 صاروخا، بما في ذلك صاروخ سقط قبالة ساحل كوريا الجنوبية لأول مرة، أطلقت كوريا الشمالية من جديد عدة صواريخ باليستية، الخميس، تشمل إطلاقا فاشلا لصاروخ باليستي عابر للقارات تسبب في إطلاق إنذار للسكان في مناطق في وسط وشمال اليابان للاحتماء في أماكن مغلقة.

وعلى الرغم من التحذيرات الصادرة، أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا لاحقا، أن الصاروخ المذكور لم يحلق فوق اليابان.

وفي تصريحات موجزة للصحفيين قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن إطلاق الصواريخ المتكرر من جانب كوريا الشمالية مستفز ولا يمكن قبوله قطعا.

ورجح مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان أن الصاروخ ربما يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو السلاح الأطول مدى لدى كوريا الشمالية، ومصمم لحمل رأس نووي إلى الجانب الآخر من الأرض.

بدورها، حضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لاختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وجاءت موجة إطلاق الصواريخ الأخيرة بعد أن طالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف التدريبات العسكرية واسعة النطاق، قائلة إن هذا الاندفاع العسكري والاستفزاز لم يعد مقبولا.

وأجرى البلدان الحليفان أحد أكبر التدريبات الجوية على الإطلاق، إذ قامت مئات الطائرات الحربية الكورية الجنوبية والأمريكية، بما في ذلك مقاتلات إف- 35، بمهام محاكاة على مدار الساعة.

من جهته أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي أنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية ما اسماه 'الاستفزازات الأخيرة' لكوريا الشمالية.