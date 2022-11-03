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البرلمان اللبناني يصادق على استمرار حكومة نجيب ميقاتي بتصريف الاعمال ولا يجوز ان تجتمع الا بحالات الضرورة القصوى بعد العودة للمجلس النيابي

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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